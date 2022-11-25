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Полномочия ЦИК Казахстана будут расширены

Полномочия ЦИК Казахстана будут расширены В Казахстане расширят функции Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в связи с чем разработан проект указа президента, предусматривающий изменения в положение о ЦИК.
В регионе
25 ноября 2022 г. 15:39
Полномочия ЦИК Казахстана будут расширены

В Казахстане расширят функции Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в связи с чем разработан проект указа президента, предусматривающий изменения в положение о ЦИК.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, проект документа размещен на сайте "Открытые нормативно-правовые акты", и будет доступен для публичного обсуждения до 8 декабря.

В нем говорится о том, что ЦИК в пределах своей компетенции образует избирательные округа по выборам депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам и устанавливает их границы, публикует в СМИ список избирательных округов и сведения об их границах.

Также в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц комиссия определяет количество избираемых от них депутатов маслихатов при формировании нового созыва.

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