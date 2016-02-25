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    Полиция эвакуирует студенческий кампус в Стамбуле из-за угрозы взрыва

    Правоохранители подозревают, что один из автомобилей, припаркованных недалеко от кампуса, может быть заминирован

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция проводит эвакуацию кампуса университета Богазичи в Стамбуле после сообщения о подозрительном автомобиле, припаркованном на автостоянке студенческого жилгородка.

    Как передает Report со ссылкой на газету Hurriyet, полиция подозревает, что автомобиль может быть заминирован. 

    Кампус эвакуируется, над ним барражирует полицейский вертолет.

    Инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности в Турции после совершенного на прошлой неделе теракта в Анкаре.



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