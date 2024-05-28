Полиция Армении попыталась не пропустить Гарегина II к мемориальному комплексу

Полицейские во вторник попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II к мемориальному комплексу недалеко от Армавира.

Полицейские во вторник попытались воспрепятствовать входу Католикоса всех армян Гарегина II к мемориальному комплексу недалеко от Армавира.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, десятки стражей порядка преградили путь ему и сопровождающим его священнослужителям. Спустя несколько минут, однако, Гарегину II все же удалось пройти к мемориалу.

Ранее туда отправился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства посетил комплекс спустя несколько часов после того, как оттуда ушли члены протестного движения "Тавуш во имя Родины".