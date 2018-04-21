Пограничника нашли мертвым на грузино-азербайджанской границе

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Тело сотрудника пограничной полиции МВД Грузии нашли на посту на грузино-азербайджанской границе с огнестрельным ранением.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает телеканал Imedi.

Инцидент произошел в Лагодехском районе Грузии.

По предварительной информации, пограничник покончил жизнь самоубийством. На месте работают эксперты-криминалисты.

По данному факту возбуждено расследование по статье 115 УК Грузии, что предполагает доведение до самоубийства.