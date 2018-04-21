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    Пограничника нашли мертвым на грузино-азербайджанской границе

    У грузинского пограничника, которого нашли мертвым на посту, огнестрельное ранение

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Тело сотрудника пограничной полиции МВД Грузии нашли на посту на грузино-азербайджанской границе с огнестрельным ранением.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает телеканал Imedi.

    Инцидент произошел в Лагодехском районе Грузии.

    По предварительной информации, пограничник покончил жизнь самоубийством. На месте работают эксперты-криминалисты.

    По данному факту возбуждено расследование по статье 115 УК Грузии, что предполагает доведение до самоубийства.

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