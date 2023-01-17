По итогам визита Мирзиёева в Сингапур подписано 8 документов о сотрудничестве

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сингапур встретился с президентом этой страны Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе однодневного визита в Сингапур встретился с президентом этой страны Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам переговоров стороны подписали 8 документов касательно создания Узбекско-Сингапурской инвестиционной компании с уставным капиталом 500 млн долларов, сотрудничества в области образования, транспорта, здравоохранения, в сфере подготовки кадров, в том числе госслужащих, а также о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран.

Сообщается, что в ходе визита состоялся обмен мнениями о перспективах углубления двусторонних отношений, сотрудничества в области реформ.

Президент Узбекистана обозначил 5 ключевых направлений сотрудничества между странами - развитие человеческого капитала и подготовка высококвалифицированных кадров для госуправления, привлечение сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане, использование передовых "зеленых" технологий и цифровых решений, совершенствование городской инфраструктуры и коммуникаций, а также расширение взаимной торговли путем продвижения с ведущими сингапурскими компаниями совместных проектов.

В пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что число действующих в стране предприятий с сингапурским капиталом выросло в 4 раза. Прямые инвестиции из этой страны в узбекскую экономику составили 700 млн долларов.