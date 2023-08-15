По факту взрыва на АЗС в Махачкале возбуждено уголовное дело, число погибших возросло до 25

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после взрыва на заправке в Махачкале.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в информации.
При этом, "Интерфакс" сообщает со ссылкой на дагестанский центр медицины катастроф, что количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 25 человек, среди них трое детей.
По словам первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко, количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до 66 человек.