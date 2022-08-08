Песков: Расчеты в рублях России и Турции за газ не направлены на обрушение доллара

Россия не стремится к обрушению других валют, в том числе и доллара, предлагая переходить на нацвалюты при взаиморасчетах с отдельными странами.

Россия не стремится к обрушению других валют, в том числе и доллара, предлагая переходить на нацвалюты при взаиморасчетах с отдельными странами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Увеличение доли взаиморасчетов в нацвалютах с разными странами не имеют своей целью что-то обрушить. В частности, обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой. Эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран", — заявил он.

Песков отметил, что многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте: "К сожалению, страна-эмитент доллара пошатнула доверие к этой валюте. Совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю рассвета в национальных валютах".

По мнению Пескова, это же происходит во взаимоотношениях Турции и России. "В Стамбуле была достигнута важная договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях, это очень важный шаг. Мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти,"- сказал Песков.