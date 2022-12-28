Первый замруководителя администрации президента РФ посетил ЗАЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Он проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников "Росатома".

Отметим, что Минобороны России сообщило о том, что 28 февраля российские ВС взяли под контроль город Энергодар, ЗАЭС и прилегающую к ней территорию. В ночь на воскресенье 11 сентября энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. В октябре этого года стало известно, что ЗАЭС для обеспечения собственных нужд подключилась к российской энергосистеме, и переток из Украины приостановлен.

Станцией управляет дочерняя структура "Росатома" - "Росэнергоатом". МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.