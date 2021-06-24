Перестрелка в России, есть погибший и раненые

В России произошел вооруженный инцидент.

В России произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Так, в ходе выезда следственно-оперативных групп МВД и СК СКР по региону в село Кантишево Республики Ингушетии, было установлено, что местный житель 1962 года рождения в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина "Сайга" ранил четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение.

По факту ведется расследование.