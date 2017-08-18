Перенджиев: Все памятники фашистам в странах СНГ, в том числе и Гарегину Нжде, должны быть разрушены

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Москва. 18 августа. REPORT.AZ/ Фашисты и их пособники не могут делиться на хороших и плохих.

Об этом российскому бюро Report заявил российский военный эксперт Александр Перенджиев.

Напомним, что недавно на сайте Change.org им была организована петиция с требованием пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве. В качестве подобного примера героизации был приведен факт установки памятника Гарегину Нжде, который воевал на стороне фашистов во время Великой Отечественной войны, в Ереване. Петиция уже сумела собрать около 75 тыс. голосов.

По его словам, после публикации из Армении ему стали писать письма недовольства с требованием не причислять Гарегина Нжде к фашистам.

"Это просто извращение истории. Фашисты и их пособники не могут делиться на хороших и плохих", - заявил А.Перенджиев.

Он выразил удивление позицией официального Еревана в отношении Г.Нжде.

"Разве армяне не могут найти других героев? Ведь есть такие военачальники, как маршал Баграмян, и их много. Можно еще в далекой истории покопаться. Ведь армяне утверждают, что они древний народ, так неужели в их богатой истории нет более достойного, чем фашист Нжде?!", - отметил эксперт.

А.Перенджиев подчеркнул, что государства на территории постсоветского пространства "отчаянно мечутся" в поисках национальной идеи развития страны.

"Национальная идея подразумевает национальных героев. Но получается, что герои не могут быть из советского прошлого, ведь тогда непонятна сама идея независимости, если в Союзе было так хорошо. Вывод власти этих государств делают простой: надо искать героев, которые боролись против СССР, и благодаря этой борьбе через годы страна получила независимость", - указал А.Перенджиев.

Эксперт считает, что в подобном искажении исторических фактов виновата западная пропаганда, которая пытается столкнуть народы стран СНГ и уничтожить историческую память.

"Память об общей победе чуть ли не единственный мощный объединяющий фактор для всех народов на постсоветском пространстве", - сказал он.

По его словам, на Западе прекрасно понимают, что только уничтожив Россию, можно взяться за бывшие республики СССР.

Говоря непосредственно о петиции, А.Перенджиев подчеркнул, что данный вопрос уже обсуждался в беседах с азербайджанскими представителями, где он четко обозначил свою позицию по данному вопросу.

"Я и с азербайджанской стороной обсуждал петицию и просил не национализировать этот вопрос, не акцентировать на этом внимание. Это общая трагедия постсоветского пространства. С другой стороны, если бы я не написал о памятнике Нжде, тогда меня обвинили бы в двойных стандартах. Поэтому надо честно говорить: все памятники фашистам должны быть разрушены, как в свое время должен был разрушен Карфаген", - заявил А.Перенджиев.

Российский политолог отметил, что первоочередной целью его петиции является рассмотрение этого вопроса в Госдуме России.

"Я хотел бы, чтобы в российском парламенте прошли слушания по этому вопросу. Наши депутаты должны четко выразиться по этому вопросу от имени всего российского общества. После того как петиция будет принята на рассмотрение в Госдуме, она будет разослана во все бывшие союзные республики", - подытожил военный эксперт.