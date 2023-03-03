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Пашинян: Я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном мирный договор.
В регионе
3 марта 2023 г. 12:21
Пашинян: Я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном мирный договор.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Недавно я заявил в нашем парламенте и правительстве, что я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном, но это не должно быть для Армении документом, похожим на капитуляцию. Ожидаю от международного сообщества, чтобы оно четко продемонстрировало, что на любую провокацию последует резкая реакция международного сообщества, и очень важно, чтобы сохранялась стабильность", - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, это должен быть документ о реальном и прочном мире для региона.

"Я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества", - сказал он, подчеркнув, что политическая команда, парламентское большинство в Армении взяли под свою ответственность мирную повестку.

"Сейчас у нас есть мандат на мирную повестку. Мы сосредоточены на реализации этого мандата", - сказал Пашинян.

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Версия на английском языке Pahinyan says 'determined to sign peace treaty with Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasında qərarlıyam, məsuliyyəti üzərimə götürürəm”

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