Пашинян: Я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном мирный договор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном мирный договор.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

"Недавно я заявил в нашем парламенте и правительстве, что я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном, но это не должно быть для Армении документом, похожим на капитуляцию. Ожидаю от международного сообщества, чтобы оно четко продемонстрировало, что на любую провокацию последует резкая реакция международного сообщества, и очень важно, чтобы сохранялась стабильность", - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, это должен быть документ о реальном и прочном мире для региона.

"Я готов нести эту ответственность во имя мира, стабильности, регионального и международного сотрудничества", - сказал он, подчеркнув, что политическая команда, парламентское большинство в Армении взяли под свою ответственность мирную повестку.

"Сейчас у нас есть мандат на мирную повестку. Мы сосредоточены на реализации этого мандата", - сказал Пашинян.