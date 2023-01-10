Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло

Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло

Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Беларуси.

https://static.report.az/photo/69e029d9-f90f-32fb-8f35-154fabfac949.jpg https://static.report.az/photo/69e029d9-f90f-32fb-8f35-154fabfac949.jpg Никол Пашинян

Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Беларуси. Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции. "Если вы имеете ввиду какое-то официальное предложение, то естественно, такого предложения не было и быть не могло. Но реальность не так проста, как кажется. И иногда нужно глубже рассматривать не столько текст, сколько контекст вопросов. И мы должны рассматривать глобальные вопросы", - сказал Пашинян. По его словам, суверенитет, государственность, независимость страны является абсолютной ценностью. "И власти считают своим долгом сделать все, чтобы обеспечить долговечность государства", - отметил он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram