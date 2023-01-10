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Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло

Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Беларуси.
В регионе
10 января 2023 г. 13:03
Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло
Никол Пашинян

Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.

"Если вы имеете ввиду какое-то официальное предложение, то естественно, такого предложения не было и быть не могло. Но реальность не так проста, как кажется. И иногда нужно глубже рассматривать не столько текст, сколько контекст вопросов. И мы должны рассматривать глобальные вопросы", - сказал Пашинян.

По его словам, суверенитет, государственность, независимость страны является абсолютной ценностью. "И власти считают своим долгом сделать все, чтобы обеспечить долговечность государства", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Rusiya Ermənistanın ittifaq dövlətinə daxil olmasını təklif edə bilməz"

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