Пашинян: Предложения о вступлении в Союзное государство не было и быть не могло

Армения не получала официальных предложений о вступлении в Союзное государство России и Беларуси.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.
"Если вы имеете ввиду какое-то официальное предложение, то естественно, такого предложения не было и быть не могло. Но реальность не так проста, как кажется. И иногда нужно глубже рассматривать не столько текст, сколько контекст вопросов. И мы должны рассматривать глобальные вопросы", - сказал Пашинян.
По его словам, суверенитет, государственность, независимость страны является абсолютной ценностью. "И власти считают своим долгом сделать все, чтобы обеспечить долговечность государства", - отметил он.