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    Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах в декабре

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал в понедельник с Гагиком Царукяном — лидером партии "Процветающая Армения", у которой вторая по величине фракция в парламенте, меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре.

    "Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

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