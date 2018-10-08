Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах в декабре

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал в понедельник с Гагиком Царукяном — лидером партии "Процветающая Армения", у которой вторая по величине фракция в парламенте, меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре.

"Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.