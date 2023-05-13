Пашинян: Армению ждет потеря независимости в случае поражения России в Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не представляет что может случиться с Арменией, если Россия проиграет войну Украине.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не представляет, что может случиться с Арменией, если Россия проиграет войну в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Грапарак".

11 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание инициативной группы правящей силы. В ходе встречи глава МИД Арарат Мирзоян рассказал о переговорах в Вашингтоне с министром иностранных дел Азербайджана в начале мая.

В ходе заседания Никол Пашинян в своей речи коснулся обвинений в его адрес в том, что он 9 мая поехал в Москву и участвовал в мероприятиях по случаю Дня победы, из-за чего стал мишенью для критики со стороны Украины и Запада.

Украина сочла участие лидеров семи стран СНГ в мероприятиях в Москве "аморальным и недружественным". Как пишет издание, Пашинян заявил своим соратникам, что принял правильное решение, вытекающее из жизненных интересов Армении. Он напомнил, что Армения получает газ из России, которая является стратегическим партером Еревана. Пашинян также сказал, что его отказ от участия в параде в Москве "был бы опасной авантюрой".

Пашинян заявил однопартийцам, что в случае проигрыша России Украине "Армению ждет повторение событий столетней давности и потеря независимости".

"Пашинян также сказал, что Армения в одиночку не сможет противостоять турецко-азербайджанскому тандему", - сообщает издание.