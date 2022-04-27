ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в отношении Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы".

Как сообщает французское бюро Report, в резолюции решительно осуждается нападение России на Украину и в очередной раз демонстрируется солидарность с украинским народом.

ПАСЕ еще раз подтверждает поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В ведомстве напомнили, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и устава Совета Европы.