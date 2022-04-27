О нас
Аудио новости

ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в отношении Украины

ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в отношении Украины Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы".
В регионе
27 апреля 2022 г. 14:31
ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в отношении Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы".

Как сообщает французское бюро Report, в резолюции решительно осуждается нападение России на Украину и в очередной раз демонстрируется солидарность с украинским народом.

ПАСЕ еще раз подтверждает поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

В ведомстве напомнили, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права и устава Совета Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке PACE adopts resolution on Russia's aggression against Ukraine
Версия на азербайджанском языке AŞPA Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünə dair qətnamə qəbul edib

Самое важное

Христиане Азербайджана посетили Гадрут
ФотоХристиане Азербайджана посетили Гадрут
27 апреля 2022 г. 14:14
Непредвиденный случай в бакинском метро – молодые девушки забежали в тоннель станции 20 Января
Непредвиденный случай в бакинском метро – молодые девушки забежали в тоннель станции "20 Января"
27 апреля 2022 г. 14:03
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
Министр энергетики: Болгария оплатила поставки российского газа за апрель
27 апреля 2022 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука
26 апреля 2022 г. 13:15
 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками
 Минздрав: В закрытых помещениях рекомендуется пользоваться масками
26 апреля 2022 г. 11:40
Тейяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в стране находится на устойчивом уровне
Тейяр Эйвазов: Эпидемиологическая ситуация в стране находится на устойчивом уровне
26 апреля 2022 г. 11:15
Глава МИД Грузии прибудет в Азербайджан
Глава МИД Грузии прибудет в Азербайджан
26 апреля 2022 г. 10:33
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона
25 апреля 2022 г. 18:11
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
В Азербайджане не выявлено cлучаев заражения вирусом гепатита неизвестного происхождения
25 апреля 2022 г. 16:02
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
25 апреля 2022 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi