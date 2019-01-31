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    Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию о статусе Каспия

    Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря
    © РИА "Новости"

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана рассмотрели и одобрили ратификацию конвенции о правовом статусе Каспийского моря в конце декабря 2018 года. Сообщалось, что целью конвенции является определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

    В казахстанском Актау 12 августа 2018 года прошла встреча лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. По её итогам была подписана конвенция о правовом статусе Каспия, работа над которой велась более 20 лет.

    Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была ранее ратифицирована парламентом Туркменистана 3 декабря 2018 года.

    Напомним, что ранее сенат парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации дополнений к соглашению о разграничении дна Каспия между Казахстаном и Россией.

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