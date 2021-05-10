Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна

Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , за кандидатуру Никола Пашиняна проголосовал 1 депутат, против 1 парламентарий, 76 депутатов воздержались.

Действующий парламент продолжит свою работу и после роспуска. Согласно Основному закону страны, в случае внеочередных выборов срок его полномочий завершается с момента открытия первой сессии вновь избранного Национального Собрания.

Дату внеочередных парламентских выборов назначит своим указом президент страны.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.

Напомним, что 3 мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.