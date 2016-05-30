ПА НАТО приняла декларацию о гарантиях безопасности cоседних для России стран

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея (ПА) НАТО приняла декларацию, призывающую гарантировать безопасность входящих в альянс стран, которые расположены в регионах, соседствующих с Россией, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ был единогласно одобрен по итогам состоявшегося в албанской столице трехдневного заседания Ассамблеи, в котором приняли участие 250 парламентариев из 28 стран альянса и государств-партнеров НАТО.

В декларации ПА НАТО призывает страны военного блока "предоставить гарантии странам-членам, которые ощущают, что их безопасность находится под угрозой, сфокусировав внимание на восточном и южном флангах альянса".