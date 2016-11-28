Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Турции откроется турецкое представительство созданной на севере Ирака курдской автономии.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, вопрос был обсужден в ходе визита в Анкару главы правительства автономии Нечирвана Барзани.

Н.Барзани встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом. Официальная Анкара поддержала данное желание автономии.

Так, представительство автономии в Турции откроется в начале января 2017 года при содействии посольства Ирака.

Отметим, что представительства созданной на севере Ирака курдской автономии действуют в 14 странах, включая США и Россию.

Анкаринское представительство созданной на севере Ирака и возглавляемой лидером правительства Масудом Барзани Демократической партии Курдистана было открыто в 1996 году.