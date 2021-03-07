Осужденная в Иране британская подданная вышла на свободу

Гражданка Ирана и подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому она была приговорена иранским судом по обвинению в участии в заговоре против властей страны

Гражданка Ирана и подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф вышла на свободу по истечении пятилетнего срока, к которому она была приговорена иранским судом по обвинению в участии в заговоре против властей страны.

Как передает Report со ссылкой на IRNA , об этом заявил ее адвокат Ходжат Кермани.

"Завершился пятилетний срок госпожи Загари-Рэтклифф с учетом того, что последний год она пробыла под домашним арестом с возможностью выходить из дома отца в Тегеране не более чем на 300 м. Сегодня она была освобождена", - цитирует слова адвоката агентство.

Британский парламентарий Тьюлип Сиддик подтвердила, что значительная часть ограничений на передвижение Загари-Рэтклифф сейчас снята, однако добавила, что в следующее воскресенье ей необходимо будет явиться в суд.

"Мы приветствуем тот факт, что c Назанин Загари-Рэтклифф сняли электронный браслет, однако обращение, которое оно по-прежнему испытывает со стороны Ирана, недопустимо. Ей должны позволить как можно скорее вернуться в Соединенное Королевство, чтобы воссоединиться с семьей", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter главой МИД Великобритании Домиником Раабом.