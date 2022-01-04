Определены новые направления сотрудничества Туркменистана и ВОЗ

В рамках планомерного развития сотрудничества Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), правительством Туркменистана совместно с офисом организации в стране был подготовлен "Перечень мероприятий на 2022 год".

В рамках планомерного развития сотрудничества Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), правительством Туркменистана совместно с офисом организации в стране был подготовлен "Перечень мероприятий на 2022 год".

Как передает Report, документом предусмотрено проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний. В их числе - внедрение Плана готовности к пандемическому гриппу и Руководства по эпидемиологическому надзору за острыми респираторными инфекциями, подготовка специалистов, разработка клинических протоколов лечения, проведение тренингов и семинаров.

Отдельное внимание уделено мерам по борьбе с пандемией COVID-19, в частности, профилактике инфекций и инфекционному контролю, информированию населения о рисках, а также разработке и внедрению Национального плана по вакцинации против COVID-19. Также предусмотрены мероприятия, связанные с реализацией национальной стратегии по неинфекционным заболеваниям (НИЗ), борьбой с табакокурением, охраной здоровья матери и ребенка, разработкой дорожной карты по реформе первичной медико-санитарной помощи и др.

Помимо этого, в Перечень включены шаги, направленные на развитие дипломатии в сфере здравоохранения, налаживание сотрудничества с Информационной сетью здравоохранения стран Центральной Азии (CARINFONET), а также работа по переходу и внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11), разработанной ВОЗ, обучению персонала по классификатору МКБ-11, кодированию сертификации COVID-19 и надзора за здоровьем населения. В этой связи, в документ дополнительно включен ряд аспектов по дальнейшей цифровизации национальной системы здравоохранения Туркменистана.

Аналогичная работа проводится правительством Туркменистана с Международным комитетом Красного Креста и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.