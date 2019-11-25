Оппозиционные и беспартийные депутаты Грузии бойкотируют заседания парламента

Оппозиционные и беспартийные депутаты Грузии бойкотируют пленарные заседания парламента, которые состоятся 26-29 ноября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

По словам спикера, депутаты предупредили парламент, что не будут участвовать в заседаниях.

Заседания парламента будут бойкотировать депутаты от партий "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Альянс патриотов", а также беспартийные депутаты Эка Беселия и Нато Чхеидзе.