Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Участники акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна продолжат шествия и демонстрации, несмотря на задержание лидеров движения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье на митинге в Ереване представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян.

"Как и в прежние дни, наши децентрализованные акции начнутся в 08.15 (07.15 мск). Он будут носить исключительно мирный характер", — сказал Рубенян, добавив, что действия оппозиции будут по традиции подытожены на вечернем митинге.