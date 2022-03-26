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ООН: Украину покинуло более 3,7 млн человек

ООН: Украину покинуло более 3,7 млн человек С начала боевых действий границу Украины с соседними странами пересекли 3 725 806 беженцев.
В регионе
26 марта 2022 г. 08:18
ООН: Украину покинуло более 3,7 млн человек

С начала боевых действий границу Украины с соседними странами пересекли 3 725 806 беженцев.

Как передает Report, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) со ссылкой на данные различных источников по ситуации вокруг миграционного кризиса в Украине.

По данным УВКБ, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше.

Так, границы Польши пересекло 2 206 119 беженцев, Румынии – 572 754, Молдовы -376 748, Венгрии – 336 701, России- 271 254, Словакии- 263 959 и Беларуси – 6 341.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 113 тыс человек.

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Версия на английском языке UN: Over 3.7M people fled Ukraine
Версия на азербайджанском языке BMT: Ukraynanı 3,7 milyondan çox insan tərk edib

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