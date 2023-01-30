Оман и Турция договорились о поставке 1 млн тонн СПГ в год

Оманская компания Oman LNG и турецкая компания Botas заключили соглашение о ежегодных поставках в Турцию 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ), начиная с 2025 года.
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"Oman LNG объявила о подписании соглашения с Botas о поставке одного миллиона метрических тонн СПГ в год, начиная с 2025 года.
Такой шаг способствует укреплению репутации Омана как надежного поставщика энергии во всем мире и усилиям компании по выходу на новые энергетические рынки", - говорится в сообщении компании.
Как следует из опубликованной инфографики, соглашение подписано сроком на 10 лет.