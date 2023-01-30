Оман и Турция договорились о поставке 1 млн тонн СПГ в год

Оманская компания Oman LNG и турецкая компания Botas заключили соглашение о ежегодных поставках в Турцию 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ), начиная с 2025 года.

Оманская компания Oman LNG и турецкая компания Botas заключили соглашение о ежегодных поставках в Турцию 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ), начиная с 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице Oman LNG в Twitter.

"Oman LNG объявила о подписании соглашения с Botas о поставке одного миллиона метрических тонн СПГ в год, начиная с 2025 года.

Такой шаг способствует укреплению репутации Омана как надежного поставщика энергии во всем мире и усилиям компании по выходу на новые энергетические рынки", - говорится в сообщении компании.

Как следует из опубликованной инфографики, соглашение подписано сроком на 10 лет.