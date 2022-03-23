Офис президента Украины: С начала войны сбито 105 российских самолетов

"С начала войны уничтожено 105 самолетов противника, в том числе 6 в течение последних суток".

"С начала войны уничтожено 105 самолетов противника, в том числе 6 в течение последних суток".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество – 100 сбитых самолетов противника", - отметил А.Арестович.

"Впоследствии они решили полетать над мирными городами Украины, побомбить их. И все закономерно закончилось для них поражением", - подчеркнул Арестович.