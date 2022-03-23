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Офис президента Украины: С начала войны сбито 105 российских самолетов

Офис президента Украины: С начала войны сбито 105 российских самолетов "С начала войны уничтожено 105 самолетов противника, в том числе 6 в течение последних суток".
В регионе
23 марта 2022 г. 17:15
Офис президента Украины: С начала войны сбито 105 российских самолетов

"С начала войны уничтожено 105 самолетов противника, в том числе 6 в течение последних суток".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, пять беспилотных летальных аппаратов и пять крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество – 100 сбитых самолетов противника", - отметил А.Арестович.

"Впоследствии они решили полетать над мирными городами Украины, побомбить их. И все закономерно закончилось для них поражением", - подчеркнул Арестович.

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Версия на английском языке Ukrainian President's Office: 105 Russian planes have been shot down
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidentinin Ofisi: "İndiyədək 105 Rusiya təyyarəsi vurulub"

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