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    ​Один человек погиб в перестрелке кавказцев на востоке Москвы

    В результате стрельбы погиб 22-летний солдат-срочник

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Две группы выходцев из кавказских республик устроили потасовку со стрельбой у ресторана на востоке Москвы.

    Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

    «Вчера вечером на службу «02» от граждан поступило сообщение, что возле ресторана «Ли-Лу» по Сиреневому бульвару, 25а, слышны выстрелы. Прибывшие полицейские установили, что в помещении ресторана между двумя группами неизвестных лиц кавказской внешности численностью около восьми человек произошла ссора», — рассказал источник.

    В результате стрельбы погиб 22-летний солдат-срочник, получил огнестрельные ранения его 24-летний приятель, выходец из Чечни.

    Преступники скрылись с места перестрелки на автомобиле черного цвета.

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