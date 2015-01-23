Обвиняемого в убийстве армянской семьи в Гюмри направят на психиатрическую экспертизу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По делу российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве армянской семьи в Гюмри, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках проводимого совместного расследования назначен и проводится ряд судебно-криминалистических экспертиз.

Все экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, будут проведены в Армении на территории 102-й российской военной базы.

Накануне у военнослужащего были взяты образцы для проведения сравнительных биологической, генетической и криминологической экспертиз.

12 января преступник расстрелял 6 членов семьи Аветисянов в Гюмри. В совершении убийства обвиняется российский военнослужащий Валерий Пермяков.

Возбуждено два уголовных дела – российская сторона возбудила дело по статьям "дезертирство" и "убийство". Дело об убийстве возбуждено и в Следственном комитете Армении.