О нас

Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
В регионе
28 июля 2022 г. 22:32
Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в грузинском МИД.

Коснувшись успешного стратегического партнерства между Грузией и Турцией, стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентами и комитетами законодательных органов двух стран.

На встрече были подчеркнуты межпарламентские связи в формате активного трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

М.Шентоп подтвердил твердую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также внешнеполитических приоритетов в двустороннем и многостороннем форматах.

Стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе и отметили важность совместных усилий для достижения мира и стабильности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr müzakirə olunub

Другие новости из категории

В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества
В Стамбуле обсудили азербайджано-грузино-турецкий формат сотрудничества
28 июля 2022 г. 17:41
Грузия и Турция доведут товарооборот до 3 млрд долларов
Грузия и Турция доведут товарооборот до 3 млрд долларов
28 июля 2022 г. 16:47
Илья Дарчиашвили: Важность нашего региона с точки зрения коммуникаций возрастает
Илья Дарчиашвили: Важность нашего региона с точки зрения коммуникаций возрастает
28 июля 2022 г. 15:50
Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет
Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет
28 июля 2022 г. 15:39
Эрдоган посетит Грузию
Эрдоган посетит Грузию
28 июля 2022 г. 15:36
Покинувшие правящую партию Грузии создали новое движение
Покинувшие правящую партию Грузии создали новое движение
28 июля 2022 г. 15:03
Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах
Токио потребовал от РФ отказаться от проведения учений на Курильских островах
28 июля 2022 г. 14:54
Начался визит главы Минобороны Турции в Латвию
Начался визит главы Минобороны Турции в Латвию
28 июля 2022 г. 14:00
Еще один депутат покинул правящую партию Грузии
Еще один депутат покинул правящую партию Грузии
28 июля 2022 г. 13:49
Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет
Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет
28 июля 2022 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi