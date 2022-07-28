Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Как передает местное бюро Report , об этом сообщили в грузинском МИД.

Коснувшись успешного стратегического партнерства между Грузией и Турцией, стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентами и комитетами законодательных органов двух стран.

На встрече были подчеркнуты межпарламентские связи в формате активного трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

М.Шентоп подтвердил твердую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также внешнеполитических приоритетов в двустороннем и многостороннем форматах.

Стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе и отметили важность совместных усилий для достижения мира и стабильности.