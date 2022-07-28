Обсуждены межпарламентские отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Как передает местное бюро
Коснувшись успешного стратегического партнерства между Грузией и Турцией, стороны обсудили вопросы сотрудничества между парламентами и комитетами законодательных органов двух стран.
На встрече были подчеркнуты межпарламентские связи в формате активного трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией.
М.Шентоп подтвердил твердую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также внешнеполитических приоритетов в двустороннем и многостороннем форматах.
Стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе и отметили важность совместных усилий для достижения мира и стабильности.