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Новым мэром Тбилиси может стать бывший спикер парламента Грузии

Новым мэром Тбилиси может стать бывший спикер парламента Грузии Выборы в органы местного самоуправления в соседней стране пройдут осенью этого года
В регионе
26 апреля 2021 г. 13:07
Новым мэром Тбилиси может стать бывший спикер парламента Грузии

Ожидается, что на пост мэра Тбилиси будет выдвинут бывший председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Правящая партия Грузинская мечта не подтвердила информацию об участии экс-спикера в выборах мэра Тбилиси.

А.Талаквадзе подал в отставку 24 апреля. Его заменит вице-спикер Каха Кучава. Бывший председатель же займет место К.Кучава. Процедуры избрания нового председателя парламента начнутся завтра.

Выборы в органы местного самоуправления в соседней стране пройдут осенью этого года.

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Версия на английском языке Former Georgian speaker may become new mayor of Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın sabiq spikeri Tbilisinin yeni meri ola bilər

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