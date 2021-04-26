Новым мэром Тбилиси может стать бывший спикер парламента Грузии

Выборы в органы местного самоуправления в соседней стране пройдут осенью этого года

Ожидается, что на пост мэра Тбилиси будет выдвинут бывший председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

Правящая партия Грузинская мечта не подтвердила информацию об участии экс-спикера в выборах мэра Тбилиси.

А.Талаквадзе подал в отставку 24 апреля. Его заменит вице-спикер Каха Кучава. Бывший председатель же займет место К.Кучава. Процедуры избрания нового председателя парламента начнутся завтра.

Выборы в органы местного самоуправления в соседней стране пройдут осенью этого года.