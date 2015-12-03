Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
"Приостановлены переговоры", - заявил министр.
Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен
Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Проект строительства газопровода "Турецкий поток" приостановлен. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости