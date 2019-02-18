Названо имя нового главы судебной системы Ирана

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Нынешний председатель фонда "Астан-е Кудс Резави", на попечении которого находится Мавзолей имама Резы в Мешхеде, Эбрагим Раиси будет назначен новым главой судебной системы Ирана, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

"Действующий глава судебной власти Садек Лариджани, известный как Амоли Лариджани, будет заменен Эбрагимом Раиси", - объявил представитель юридического комитета в иранском парламенте Хасан Норузи.

58-летний Эбрагим Раиси был основным соперником Хасана Рухани на последних президентских выборах в Иране. Он является представителем ультраконсерваторов, которых в Иране называют "принципалистами".