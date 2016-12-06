Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать Министерство иностранных дел и торговли в ходе общенационального телемоста на презентации проектов Карты индустриализации.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, президент выразил недоумение тем, что торговлей и инвестициями занимаются разные министерства.

"Торговля внешняя и инвестиции должны быть вместе. Кому-то надо за каждой компанией ходить и привлекать сюда. Так делают нормально работающие страны. А у нас этого нет. Мы должны определить, кто этим конкретно будет заниматься. У нас есть такие люди, которые будут говорить и привлекать? Если нет, надо вместо них поставить иностранцев и платить деньги. Может быть, на самом деле Министерство иностранных дел должно быть Министерством иностранных дел и торговли, как во многих странах? А Министерство индустрии должно заниматься индустрией", - заявил Н.Назарбаев.