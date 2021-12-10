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Назарбаев предложил пригласить Азербайджан наблюдателем в ЕАЭС

Назарбаев предложил пригласить Азербайджан наблюдателем в ЕАЭС Бывший президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В регионе
10 декабря 2021 г. 14:07
Назарбаев предложил пригласить Азербайджан наблюдателем в ЕАЭС

Бывший президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев предложил пригласить Азербайджан войти в качестве наблюдателя в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - заявил он в ходе заседания ВЕЭС, проходящего в пятницу в формате видеосвязи.

По словам Назарбаева, пример Узбекистана, который стал наблюдателем в ЕАЭС, "должен вдохновить". "По-моему, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - добавил он.

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Версия на английском языке Nazarbayev speaks about Azerbaijan-Armenia relations 
Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışıb

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