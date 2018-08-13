Назарбаев на встрече с Путиным предложил обсудить тему вокруг генсека ОДКБ

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о ситуации вокруг генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, в отношении которого в Армении идет следствие.

"Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой", - сказал Назарбаев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Что касается более широких отношений в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы", - ответил Путин. "Есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали", - заметил президент РФ.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения.

Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов (10 тыс. долларов).