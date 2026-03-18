    НАТО разместит в Турции еще одну систему ПВО Patriot

    НАТО разместит в турецкой Адане дополнительно еще одну систему ПВО Patriot в рамках мер по обеспечению безопасности воздушного пространства.

    Как сообщает Report, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

    В ведомстве отметили, что решение принято в дополнение к уже развернутой в Адане испанской системе Patriot.

    "С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и граждан, наряду с мерами, принимаемыми на национальном уровне, в Адане дополнительно размещается еще одна система Patriot. ПВО передано Командованием воздушных сил НАТО (AIRCOM) в Рамштайне (Германия)", - говорится в заявлении.

    В министерстве также напомнили, что ранее с территории Ирана трижды запускались ракеты в воздушное пространство Турции. Все они былаи нейтрализована средствами ПВО НАТО.

    Подчеркивается, что Анкара продолжает принимать все необходимые меры для противодействия угрозам национальной безопасности и внимательно отслеживает ситуацию в регионе.

    Североатлантический альянс (НАТО) ПВО Patriot Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    NATO Adanada əlavə "Patriot" zenit-raket kompleksi yerləşdirir
    NATO to deploy additional Patriot air defense system in Türkiye
