    NATO Adanada əlavə "Patriot" zenit-raket kompleksi yerləşdirir

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 13:06
    NATO Adanada əlavə Patriot zenit-raket kompleksi yerləşdirir

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) "İncirlik" hərbi bazasının yerləşdiyi Adana əyalətində Türkiyənin ərazisini potensial hava təhlükəsindən qorumaq üçün "Patriot" zenit-raket kompleksi (ZRK) yerləşdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, "Patriot" ZRK NATO-nun Almaniyadakı Müttəfiqlərin Hava Komandanlığı (AİRCOM) tərəfindən Adanada əlavə olaraq yerləşdirilir.

    Qeyd edək ki, NATO bundan əvvəl Malatyada Türkiyənin ərazisini potensial hava təhlükəsindən qorumaq üçün "Patriot" zenit-raket kompleksi yerləşdirib.

    Xatırladaq ki, İrandan müxtəlif vaxtlarda Türkiyə hava məkanına daxil olan üç raket NATO hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    НАТО разместит в Турции еще одну систему ПВО Patriot
    NATO to deploy additional Patriot air defense system in Türkiye

    Son xəbərlər

    13:29

    "Nar"ın dəstəyi ilə "Breyn Rinq"in yeni mövsümünə start verilir

    İKT
    13:19

    "Seltik"in qapıçısı Kasper Şmeyxel zədə səbəbindən karyerasını bitirə bilər

    Futbol
    13:16

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun 5 matçının təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    13:06

    NATO Adanada əlavə "Patriot" zenit-raket kompleksi yerləşdirir

    Region
    13:04

    Bakıda işıqforlarda saniyəölçən tabloların yığışdırılmasının səbəbi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    13:03
    Foto

    İrandan 4 hindistanlı həkim Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:02

    ASCO tankerləri ilə daşınmış Qazaxıstan neftinin həcmi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:02

    İsrailin zərbələri nəticəsində Beyrutda 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    12:56

    Rusiya Xarkov, Xerson və Sumını bombalayıb, 13 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti