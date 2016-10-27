Опрос: Население Армении стало более негативно относиться к России и Грузии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Армении в нынешнем году показатель восприятия дружественности России снизился на 17 процентных пунктов до 69%.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом говорится в ежегодном исследовании Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития "Интеграционный барометр ЕАБР".

В исследовании отмечается, что в предыдущие годы в Армении этот показатель был самым высоким. Так, в 2015 году он составлял 86%, а в 2014 году — 87%.

"По-видимому, здесь сыграли свою роль неудовлетворенность позицией России по поводу обострившегося в 2015-2016 годах армяно-азербайджанского конфликта, а также существенное повышение цен на электроэнергию, поставляемую российскими компаниями", — говорится в документе.

Также, более чем вдвое снизился также уровень восприятия Грузии в качестве дружественной страны — с 27% до 13%.