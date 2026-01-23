Надзор орган Армении: Проблем с качеством бензина из Азербайджана не зафиксировано

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Проблем с качеством бензина, импортированного из Азербайджана, не зафиксировано.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил руководитель Инспекционного органа по надзору за рынком Армен Котолян.

    По его словам, образцы топлива из ввезенных партий прошли лабораторные исследования в Национальном центре стандартизации и метрологии Армении. Результаты показали, что качество бензина соответствует техническим требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    "С точки зрения качества нарушений не выявлено. При этом в ходе проверок автозаправочных станций мы не устанавливаем страну происхождения реализуемого топлива", - отметил Котолян.

    Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

    Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн. Третья партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 11 января, и ее объем составил 979 тонн.

    Ermənistanda Azərbaycandan idxal olunan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıb
    Armenia's regulatory authority: No issues found with quality of gasoline from Azerbaijan

