Ermənistanda Azərbaycandan idxal olunan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıb
Region
- 23 yanvar, 2026
- 12:44
Azərbaycandan idxal edilən benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıb.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Bazara Nəzarət üzrə Təftiş Orqanının rəhbəri Armen Kotolyan mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, gətirilən partiyalardan götürülmüş yanacaq nümunələri Ermənistanın Milli Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzində laborator müayinələrdən keçirilib. Nəticələr benzinin keyfiyyətinin Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) texniki tələblərinə cavab verdiyini göstərib.
"Keyfiyyət baxımından pozuntular aşkar edilməyib. Bununla belə, yanacaqdoldurma məntəqələrində yoxlamalar zamanı biz satılan yanacağın mənşə ölkəsini müəyyən etmirik", - Kotolyan qeyd edib.
Son xəbərlər
12:59
Azərbaycandan turist axını 2 %-dən çox azalıbTurizm
12:59
Azərbaycana turist axını 2 % azalıbDigər
12:56
Əyyub Quliyev: Bəstəkarın qarşısına şərt qoya bilməzsən ki, müasir opera yaz – MÜSAHİBƏİncəsənət
12:54
Azərbaycanda palataların fəaliyyətinin müstəqil hüquqi çərçivədə tənzimlənməsi təklif olunurBiznes
12:47
Aİ missiyası Bakı və İrəvan arasında sülh sazişindən sonra Ermənistan sərhədini tərk edəcəkXarici siyasət
12:47
Beynəlxalq məhkəmə Karapetyanın ailəsinin tələblərini rədd edibRegion
12:44
Ermənistanda Azərbaycandan idxal olunan benzinin keyfiyyəti ilə bağlı problem qeydə alınmayıbRegion
12:38
Şənbə günü hava yağmursuz olacaq - PROQNOZEkologiya
12:37