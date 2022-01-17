О нас
Report Georgia
Аудио новости

Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу

Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу Грузинская авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу.
В регионе
17 января 2022 г. 20:57
Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении объединения Georgian Business Brokerage, которое возглавляет экс-гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.

Грузинская авиакомпания продается за 150 миллионов долларов.

Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways. Как оказалось, у компании долги в размере 176 миллионов лари (57,1 млн долларов США) перед 16 тысячами пассажиров и десятками других фирм. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Gürcüstan Hava Yolları” satışa çıxarılıb

Самое важное

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi