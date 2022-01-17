Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выставлена на продажу.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении объединения Georgian Business Brokerage, которое возглавляет экс-гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.

Грузинская авиакомпания продается за 150 миллионов долларов.

Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways. Как оказалось, у компании долги в размере 176 миллионов лари (57,1 млн долларов США) перед 16 тысячами пассажиров и десятками других фирм. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика.