​Началась регистрация для наблюдения за предстоящими в Турции выборами

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители СМИ могут пройти регистрацию для наблюдения за предстоящими выборами в Великое национальное собрание Турции до 13:00 по местному времени 26 октября.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба правительства Турции.
Отмечается, что для прохождения аккредитации нужно войти на сайт http://akreditasyon.byegm.gov.tr.
По информации, обратившиеся могут получить аккредитационные карты 28-31 октября с 09:30 до 17:00 по местному времени в Анкаринском центральном управлении, Стамбульском провинциальном управлении.
Отметим, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 1 ноября.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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