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    ​Началась регистрация для наблюдения за предстоящими в Турции выборами

    Для наблюдения за выборами представители СМИ могут пройти аккредитацию до 26 октября

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители СМИ могут пройти регистрацию для наблюдения за предстоящими выборами в Великое национальное собрание Турции до 13:00 по местному времени 26 октября.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба правительства Турции.

    Отмечается, что для прохождения аккредитации нужно войти на сайт http://akreditasyon.byegm.gov.tr.

    По информации, обратившиеся могут получить аккредитационные карты 28-31 октября с 09:30 до 17:00 по местному времени в Анкаринском центральном управлении, Стамбульском провинциальном управлении.

    Отметим, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 1 ноября.

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