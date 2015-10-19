​Началась регистрация для наблюдения за предстоящими в Турции выборами

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители СМИ могут пройти регистрацию для наблюдения за предстоящими выборами в Великое национальное собрание Турции до 13:00 по местному времени 26 октября.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба правительства Турции.

Отмечается, что для прохождения аккредитации нужно войти на сайт http://akreditasyon.byegm.gov.tr.

По информации, обратившиеся могут получить аккредитационные карты 28-31 октября с 09:30 до 17:00 по местному времени в Анкаринском центральном управлении, Стамбульском провинциальном управлении.

Отметим, что выборы в Великое национальное собрание Турции пройдут 1 ноября.