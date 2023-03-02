На заводе при испытаниях самолета Ил-76 один человек погиб, несколько пострадали

Один человек погиб и несколько пострадали на заводе "Авиастар" при проведении испытаний фюзеляжа самолета Ил-76.

Один человек погиб и несколько пострадали на заводе "Авиастар" при проведении испытаний фюзеляжа самолета Ил-76.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в четверг в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит "Авиастар".

"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в ОАК.

Как пояснили в пресс-службе, речь идет об испытании фюзеляжа Ил-76МД-90А.

По информации медиков, в результате ЧП пострадали шесть человек.