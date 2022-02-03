На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов

Два работника станции "Люблино-Сортировочное" на юго-востоке Москвы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов.

Два работника станции "Люблино-Сортировочное" на юго-востоке Москвы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Отмечается, что в четверг в 1.55 на станции "Люблино-Сортировочное" произошел сход восьми порожних вагонов.

"Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент не повлиял на движение поездов.