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На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов

На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов Два работника станции "Люблино-Сортировочное" на юго-востоке Москвы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов.
В регионе
3 февраля 2022 г. 09:43
На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов

Два работника станции "Люблино-Сортировочное" на юго-востоке Москвы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Отмечается, что в четверг в 1.55 на станции "Люблино-Сортировочное" произошел сход восьми порожних вагонов.

"Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Инцидент не повлиял на движение поездов.

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