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    На столичном рынке в Иране произошел взрыв газового баллона - ДОПОЛНЕНО

    Шесть человек находятся в критическом состоянии

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве на рынке в Тегеране увеличилось до 39 человек. Ранее сообщалось о 12 раненых. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как заявил глава местной пожарной службы Мортада Асфахани, в трехэтажном магазине взорвался баллон с газом.

    Врач одной из больниц сообщил агентству, что как минимум шесть человек находятся в критическом состоянии. 

    Пожарные службы заняты ликвидацией последствий взрыва. Выясняются причины произошедшего. Сведений о жертвах пока не поступало. 

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