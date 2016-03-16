На столичном рынке в Иране произошел взрыв газового баллона - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших при взрыве на рынке в Тегеране увеличилось до 39 человек. Ранее сообщалось о 12 раненых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил глава местной пожарной службы Мортада Асфахани, в трехэтажном магазине взорвался баллон с газом.

Врач одной из больниц сообщил агентству, что как минимум шесть человек находятся в критическом состоянии.

Пожарные службы заняты ликвидацией последствий взрыва. Выясняются причины произошедшего. Сведений о жертвах пока не поступало.