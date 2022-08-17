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На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.
В регионе
17 августа 2022 г. 13:06
На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".

"Четверо террористов PKK/YPG, которые пытались атаковать район операции "Источник мира", были нейтрализованы в ходе успешной операции", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что попытки террористов нарушить мир и безопасность мирного населения в Сирии будут решительно пресекаться и впредь.

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