На севере Сирии нейтрализованы 4 террориста PKK/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали четверых боевиков террористической организации PKK/YPG на севере Сирии.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
"Четверо террористов PKK/YPG, которые пытались атаковать район операции "Источник мира", были нейтрализованы в ходе успешной операции", - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что попытки террористов нарушить мир и безопасность мирного населения в Сирии будут решительно пресекаться и впредь.