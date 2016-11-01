Армянский министр: На размещение камер на избирательных участках может не хватить финансирования

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ На размещение камер на избирательных участках может не хватить финансирования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян в ходе сегодняшней беседы с журналистами в парламенте.

Руководитель парламентской фракции "Армянский национальный конгресс" Левон Зурабян во время выступления в парламенте сказал, что власти желают отказаться от договоренности по размещению в ходе предстоящих парламентских выборов 2017 года на всех избирательных участках камер видеонаблюдения, видеосъемок избирательных процессов и обеспечения трансляции.

Отметим, что на предстоящие в 2017 в Армении парламентские выборы выделено 5,3 млн. долларов.