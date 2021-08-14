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На Камчатке на месте крушения Ми-8 обнаружили тела погибших туристов

На Камчатке на месте крушения Ми-8 обнаружили тела погибших туристов Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8.
В регионе
14 августа 2021 г. 08:00
На Камчатке на месте крушения Ми-8 обнаружили тела погибших туристов

Спасатели обнаружили несколько тел погибших туристов на дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим Ми-8.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус утонувшего Ми-8. Он находится на расстоянии около 500 м от берега, на глубине 110 м.

"…Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность", — добавили в спасательном ведомстве.

Также сообщается о возобновлении поисковых работ с наступлением светлого времени суток. Кроме того, продолжается ликвидация последствий крушения Ми-8. В поисках задействованы силы и средства МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника и военнослужащие министерства обороны.

Напомним, что в четверг вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada helikopter qəzasında itən turistlərin meyitləri tapılıb

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