На двух акциях протеста в центре Еревана задержаны 16 человек

Всего на двух акциях протеста, прошедших вчера в Ереване, были задержаны 16 человек.

Всего на двух акциях протеста, прошедших вчера в Ереване, были задержаны 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе полиции.

У здания правительства Армении были задержаны 11 человек, у посольства России в Ереване - пятеро.

Ранее сообщалось, что 500 протестующих собрались у здания правительства. Они скандировали антиправительственные лозунги. Между ними и полицейскими произошли стычки, в результате чего пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Другая группа протестующих полностью заблокировала здание посольства России в Ереване, в связи с чем диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.