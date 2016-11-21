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    На 90-й день операции Fırat kalkanı обезврежены 11 террористов, ранены 3 военнослужащих

    Вооруженные силы Турции уничтожили 17 мишеней террористической ИГИЛ и 4 мишени - PYD

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций Fırat kalkanı ("Щит Евфрата") вооруженных сил Турции в Сирии ранены 3 военнослужащих. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, завершился 90-й день операции Fırat kalkanı. 

    Согласно информации,  Вооруженные силы Турции уничтожили 17 мишеней террористической ИГИЛ и 4 мишени - PYD (сирийской ветви террористической РПК). 

    Также сообщается, что в результате операций обезврежены 11 террористов ИГИЛ.

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