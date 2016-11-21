На 90-й день операции Fırat kalkanı обезврежены 11 террористов, ранены 3 военнослужащих

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций Fırat kalkanı ("Щит Евфрата") вооруженных сил Турции в Сирии ранены 3 военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, завершился 90-й день операции Fırat kalkanı.

Согласно информации, Вооруженные силы Турции уничтожили 17 мишеней террористической ИГИЛ и 4 мишени - PYD (сирийской ветви террористической РПК).

Также сообщается, что в результате операций обезврежены 11 террористов ИГИЛ.